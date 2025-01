Lors de l’assemblée générale de l’UFDG, ce samedi 11 janvier 2025, le vice-président du parti chargé des questions économiques a adressé un message à ceux qui attaquent régulièrement à Cellou Dalein Diallo, en particulier pendant cette période de transition.

“Dire que Cellou est peureux, ce n’est pas juste,” a martelé Kalémodou Yansané ajoutant : “Même dans les couples, lorsque vous êtes mariés avec un homme ou une femme et que vous vous séparez, quand vous parlez de cette personne avec qui vous vous êtes séparés, réservez une petite partie de votre cœur pour les meilleurs moments que vous avez passés ensemble.”

Poursuivant son discours, Kalémodou Yansané a déclaré que ceux qui animaient autrefois les réunions de l’UFDG, captivant la foule, évoluant dans l’ombre du leader et prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, sont aujourd’hui les mêmes qui critiquent Cellou Dalein Diallo. “Ils ont bénéficié de toute cette largesse et ont estimé qu’ils trouveraient leur bonheur ailleurs. Ils sont partis. Qu’ils laissent l’UFDG tranquille et qu’ils cessent de semer la discorde dans notre pays. Des jeunes qui s’invitent sur les réseaux sociaux et qui poussent à la confrontation, cela ne vaut pas le coup. Vous avez fait un choix, assumez-le. Laissez l’UFDG, ses militants et ses structures tranquilles, comme nous vous laissons tranquilles. Je vous prie, allez où vous voulez aller, nous vous souhaitons bon vent. Nous ne souhaitons du mal à personne. Mais sachez une chose : on ne dit jamais en politique, jamais. Peut-être que parmi eux, certains se retrouveront encore ici. C’est ça, la vie”, a déclaré l’ancien député.