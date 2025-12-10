Selon TV5 Monde, l’effondrement de deux immeubles contigus a causé la mort de 22 personnes à Fès, la plus grande ville du nord de Maroc.

Huit familles habités dans les deux immeubles de quatre étages chacun, ont indiqué les autorités locales de la préfecture de Fès.

Le dernier bilan fait état de vingt-deux personnes mortes et 16 ont été blessées, et les habitations voisines ont été évacuées par mesure de précaution, ont-elles précisé.

Pour rappel, en 2023, les autorités marocaines avaient recensé 75 600 logements menacés de ruine, dont plus de 18 000 avaient été traités dans le cadre des programmes de mise en sécurité.