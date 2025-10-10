À l’occasion d’un point de presse tenu ce jeudi 9 octobre 2025, la directrice générale des élections (DGE), Djenab Touré, a apporté des précisions sur l’implication des différentes institutions dans le processus d’organisation de l’élection présidentielle prévue pour le 28 décembre prochain.

Elle a rappelé que, conformément aux dispositions transitoires du Code électoral, certaines institutions exercent temporairement des fonctions constitutionnelles afin d’assurer la continuité du cadre juridique jusqu’au rétablissement complet de l’ordre constitutionnel.

« La Cour suprême assure à titre transitoire le rôle de la Cour constitutionnelle, la DGE celui d’organe technique, et l’ONASUR celui d’organe de supervision », a précisé Mme Touré.

La directrice générale a également indiqué que la Commission de réception et de validation des parrainages a été mise en place dans le strict respect des dispositions légales en vigueur. Selon elle, cette commission est indépendante et ne relève pas directement de la DGE. « Pour la commission de réception et de validation des parrainages, le président est déjà désigné. Il s’agit d’un juge de la Cour suprême », a-t-elle souligné.

Mme Touré a par ailleurs évoqué le rôle de la Commission financière, chargée de proposer le montant de la caution exigée des candidats ainsi que le plafonnement des dépenses électorales. Cette instance regroupe plusieurs institutions de l’État ainsi que des représentants des partis politiques, et est placée sous la direction de l’ONASUR. « La DGE jouera le rôle d’organe technique, tout comme l’ONASUR, jusqu’à la mise en place de l’organe prévu par la Constitution », a-t-elle ajouté.

Ces précisions confirment que l’Observatoire national de supervision du référendum (ONASUR), initialement appelé à disparaître après l’adoption de la nouvelle Constitution, continuera d’exercer à titre transitoire les fonctions d’organe de contrôle et de supervision prévues par le texte constitutionnel.