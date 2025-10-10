Adopté le 26 septembre 2025 par le Conseil national de la transition (CNT) et promulgué dès le lendemain, le Code électoral devait être la boussole des prochaines élections en Guinée. Ce texte, premier des 23 lois organiques attendues, fixe les règles du jeu pour l’élection du president de la République, des députés, des sénateurs, et même pour le scrutin régional. Il précise aussi les conditions des candidatures indépendantes et définit le rôle de l’organe technique indépendant de gestion des élections.

Sauf qu’il y a un détail : personne ne l’a vu depuis sa promulgation.

Les derniers à avoir eu le privilège de le consulter seraient les membres du CNT — plus précisément ceux de la commission Lois — avant qu’il ne disparaisse mystérieusement dans les couloirs de la République. Depuis, plus rien.

Du côté du Secrétariat général du gouvernement, où le texte aurait dû “atterrir”, on nous assure qu’il n’y a jamais atterri. Une disparition aussi soudaine qu’inexplicable.

Pendant ce temps, les autorités continuent de s’y référer, comme si le document fantôme existait bel et bien quelque part entre Kaloum et l’au-delà administratif.

En attendant sa réapparition miraculeuse, tous les citoyens, les acteurs politiques, les organisations de la transition ainsi que les forces de défense et de sécurité sont invités à se mobiliser pour retrouver le Code électoral, et ainsi sauver la Guinée d’une mascarade électorale annoncée.