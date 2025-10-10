L’Université Nongo Conakry (UNC) est en deuil. Son ancien recteur, Dr Mamadou Bobo Sow, jusqu’ici conseiller du fondateur chargé des questions pédagogiques, est décédé dans la soirée du mercredi 9 octobre 2025, à l’âge de 78 ans, des suites d’une courte maladie.

Figure respectée du monde universitaire guinéen, Dr Sow a marqué de son empreinte l’histoire de l’UNC par son engagement pour la qualité de l’enseignement supérieur et la rigueur académique.

Le défunt laisse derrière lui deux fils et une communauté universitaire profondément attristée.

Ses obsèques auront lieu ce vendredi 10 octobre à 14 heures à Soloprimo.