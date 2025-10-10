Après plus de deux mois d’interruption, le Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) annonce la reprise de ses assemblées générales hebdomadaires dès ce samedi 11 octobre 2025.

Suspendues depuis le 2 août dernier en raison des fortes pluies, ces rencontres politiques reprennent selon un communiqué publié ce vendredi 10 octobre sur la page Facebook du parti.

« Cette reprise marque une nouvelle étape de mobilisation, d’échanges et de préparation collective face aux défis politiques et citoyens qui nous attendent. La présence de chacun est vivement souhaitée pour renforcer notre cohésion, raviver notre engagement et poursuivre ensemble le combat pour la démocratie et la liberté», indique la note.

Cette relance intervient dans un climat politique tendu, à quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Le MoDeL, dont le leader Aliou Bah demeure en détention, n’a pour l’heure pas encore précisé sa position officielle concernant sa participation à ce scrutin.