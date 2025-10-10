La Vénézuélienne Maria Corina Machado, figure emblématique du mouvement démocratique de son pays, a été désignée lauréate du prix Nobel de la paix 2025 pour son “courage civil en Amérique latine ces derniers temps”.

Le comité Nobel salue en elle une personnalité “clé et unificatrice” d’une opposition longtemps fragmentée face au régime de Nicolas Maduro. L’institution rappelle que, “au cours de l’année dernière, Mme Machado a été forcée de vivre cachée”. Malgré les “graves menaces contre sa vie”, elle a choisi de rester au Venezuela, “un choix qui a inspiré des millions de personnes”.

“Elle a réuni l’opposition de son pays. Elle n’a jamais hésité à résister à la militarisation de la société vénézuélienne. Elle a été inébranlable dans son soutien à une transition pacifique vers la démocratie”, souligne encore le comité.