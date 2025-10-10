Cinq jours après les violentes manifestations dirigées contre les installations de la société Weily Mining, le parquet du Tribunal de Première Instance de Siguiri a rompu le silence. Dans un communiqué publié ce vendredi 10 octobre 2025, le Procureur de la République, Ibrahima I. Camara, a dressé le bilan des événements et annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Selon le document, 60 personnes ont été interpellées par les forces de sécurité à la suite de ces affrontements, déclenchés par des protestataires exigeant la libération de 17 individus arrêtés et le retrait de convocations émises contre 20 autres. Ces derniers sont cités dans des dossiers liés à des faits de vandalisme, de vol et de destruction de biens survenus le 24 septembre au sein de la société minière.

Le parquet précise que les violences ont provoqué l’incendie de 14 véhicules, dont 10 bus et 2 pick-up, parmi lesquels un véhicule de la gendarmerie, ainsi que la destruction totale de deux bâtiments. Le bilan humain fait état de plusieurs blessés et de deux morts.

Conformément aux articles 510, 523, 373, 374, 239, 19 et 20 du Code pénal, le Procureur a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire. “Le Procureur de la République tient à rassurer qu’une enquête a été immédiatement ouverte à la Brigade de Recherches de Siguiri, et toutes les dispositions sont prises, en étroite collaboration avec les services de la gendarmerie et de la police nationale, pour activement rechercher, interpeller et traduire devant la justice les auteurs présumés de toutes les infractions commises. Ainsi, la Brigade de Recherches a déféré hier à notre parquet 60 personnes et nous avons immédiatement requis l’ouverture d’une information judiciaire contre elles pour des faits d’incendie volontaire, destruction de biens privés, vol, coups et blessures volontaires, et complicité conformément aux dispositions du code pénal”, a-t-il précisé.

Le magistrat a également réaffirmé sa détermination à faire toute la lumière sur ces événements. “En sa qualité de garant de l’ordre public et de l’application de la loi, le Procureur de la République mettra tout en œuvre pour que lumière soit faite sur cette affaire. La diligence du parquet et le dévouement des forces de sécurité sont entiers pour rassurer que justice soit rendue dans le respect des lois de la République”, a-t-il insisté.