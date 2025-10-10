Le nouveau-né enlevé dans la nuit du 4 au 5 octobre 2025 au quartier Kissosso, dans la commune de Matoto, a finalement été retrouvé sain et sauf ce vendredi 10 octobre.

Selon des sources policières, le bébé a été découvert à Kissosso Bas-Fond, où il aurait été gardé pendant cinq jours par la femme soupçonnée de l’avoir enlevé.

La présumée ravisseuse a été arrêtée dans l’après-midi et conduite à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), où elle est actuellement entendue.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce rapt.

Nous y reviendrons.