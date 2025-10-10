Le président du Parti de liberté et du progrès (PLP) et de la Coalition Guinée Ensemble, Laye Souleymane Diallo, s’est exprimé ce vendredi 10 octobre 2025 sur le processus électoral en cours en Guinée. Selon lui, il n’y a aucune urgence à organiser l’élection présidentielle cette année.

Alors que les autorités multiplient les préparatifs pour le scrutin prévu le 28 décembre prochain, le leader politique plaide pour le respect de certains préalables avant toute organisation du vote. “Si j’étais, moi, le président de la République, je n’allais pas anticiper cette élection. J’allais préparer davantage, puisque nous avons voté une Constitution bicamérale”, a-t-il déclaré.

À la suite de l’adoption de cette nouvelle Constitution, M. Diallo appelle à une réorganisation du paysage politique national. Selon lui, la création de grands regroupements politiques pourrait favoriser un processus électoral plus structuré et inclusif. “Pour ne pas qu’il y ait du désordre sur la scène politique, nous allons créer deux ou trois blocs politiques pour que tous les partis se retrouvent dans ces différents blocs — le A, le B, le C — ou encore la droite, la gauche et le centre, ou les démocrates et les républicains, pour pouvoir organiser les élections. Les partis politiques doivent d’abord organiser un congrès en leur sein pour choisir leur candidat. Et ensuite, nous procéderons à une élection crédible. Mais comme ça, aller dans cette phase, le 28 décembre, serait très dangereux pour la politique guinéenne”, a-t-il mis en garde.

Pour permettre au ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD) de mener à bien cette réorganisation, le président du PLP suggère de repousser l’élection présidentielle au premier semestre 2026.

“Même après six mois de l’année prochaine, c’est-à-dire en juin 2026 par exemple, le temps pour le MATD d’organiser très bien ces différents blocs politiques qui peuvent concourir à des différentes élections”, a-t-il proposé.

L’interview complète de Laye Souleymane Diallo sera prochainement disponible sur Guinée360.