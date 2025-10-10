Nommé à Matignon le 9 septembre 2025, Sébastien Lecornu avait démissionné le 6 octobre, moins d’un mois après son entrée en fonction. Contre toute attente, Emmanuel Macron l’a de nouveau nommé Premier ministre ce vendredi 10 octobre.

Celui qui affirmait que sa mission était « terminée » a finalement accepté de reprendre les rênes du gouvernement. Sur le réseau X (anciennement Twitter), il a déclaré : « J’accepte — par devoir — la mission qui m’est confiée par le Président de la République : tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. »

Sébastien Lecornu affirme vouloir mettre un terme à « la crise politique qui exaspère les Français » et à une « instabilité mauvaise pour l’image et les intérêts de la France ».

Il a toutefois posé plusieurs conditions pour la réussite de sa nouvelle mission :

L’ouverture de tous les dossiers évoqués lors des récentes consultations à un débat parlementaire, afin que députés et sénateurs « assument leurs responsabilités » ;

Le rétablissement des comptes publics, érigé en « priorité pour l’avenir et la souveraineté » du pays ;

La neutralité politique exigée de tous les membres du futur gouvernement, qui devront se « déconnecter des ambitions présidentielles pour 2027 » ;

La formation d’une équipe renouvelée et diversifiée, représentant la pluralité des compétences nationales.

Et de conclure avec fermeté : « Je ferai tout pour réussir cette mission. »