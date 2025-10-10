L’attaquant guinéen du Borussia Dortmund, Sehrou Guirassy, ne disputera pas la rencontre face au Botswana, prévue le 14 octobre à Casablanca au Maroc.

Après le match contre le Mozambique, joué le 9 octobre à Maputo dans le cadre des 9ᵉ et 10ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’avant-centre du Syli National a quitté le rassemblement en raison d’une blessure.

L’annonce a été faite par la Fédération guinéenne de football (Feguifoot) sur sa page Facebook.

« Sur autorisation du staff technique, l’attaquant Serhou Guirassy a quitté le rassemblement du Syli National pour rejoindre son club, le Borussia Dortmund », a indiqué la Feguifoot, rappelant les conditions particulières de sa participation à ce regroupement.

Selon la fédération, le joueur, diminué physiquement, a tout de même tenu à rejoindre ses coéquipiers « par amour pour la Guinée et par respect pour le staff technique ».

Guirassy aurait également exprimé au staff son souhait d’apporter son soutien moral à l’équipe, au moins pour un match, avant de retourner en club.

« Arrivé ce vendredi matin à l’aéroport Mohammed V de Casablanca avec toute la délégation, l’attaquant guinéen a ensuite pris son vol en direction de l’Allemagne », a précisé la Feguifoot, tout en lui adressant ses vœux de prompt rétablissement et l’espoir de le revoir prochainement sous le maillot national.