Lors d’un point de presse tenu ce jeudi 09 octobre 2025 à Conakry, la directrice générale des élections, Djenab Touré, a apporté des précisions sur le rôle institutionnel transitoire de la Direction générale des élections (DGE). Elle a expliqué que son institution assurera, à titre provisoire, les fonctions de l’Organe technique indépendant de gestion des élections (OTIGE), en attendant la mise en place officielle de celui-ci.

Alors que des interrogations persistent quant à une éventuelle volonté des autorités de transition de confier l’organisation de la présidentielle à la DGE – placée sous la tutelle du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) et déjà impliquée dans le dernier référendum –, Djenab Touré a tenu à rappeler le caractère temporaire des structures actuellement chargées du processus électoral.

« La DGE va jouer le rôle de l’organe technique. Ainsi que l’ONU va jouer ce rôle jusqu’à ce que nous mettions en place l’organe technique qui est prévu dans la Constitution », a-t-elle déclaré devant la presse, réaffirmant sa volonté de collaborer étroitement avec les médias tout au long du processus d’organisation de l’élection présidentielle.

La directrice de la DGE a également indiqué que le nouveau Code électoral, récemment adopté par le Conseil national de la transition (CNT), prévoit explicitement la continuité de la DGE dans la gestion technique des scrutins jusqu’à la création de l’OTIGE. « Comme nous avons commencé, nous allons toujours continuer, et je vous ai dit qu’à titre transitoire, en attendant la mise en place de l’OTIGE, la Direction générale continue d’assurer ce rôle conformément aux dispositions transitoires du Code électoral », a insisté Djenab Touré.

Ces précisions confirment que la DGE agit, pour l’heure, comme organe technique électoral indépendant chargé d’assurer la continuité technique et administrative du processus électoral, dans l’attente de la mise en place de l’institution permanente prévue par la nouvelle Constitution.