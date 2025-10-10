En tournée nationale, le Premier ministre Bah Oury a poursuivi ce vendredi 10 octobre ses visites à Kankan, après une étape en région forestière. Devant les autorités locales, il a rappelé l’importance de la neutralité et de l’impartialité de l’administration publique dans la conduite des processus électoraux.

D’entrée, le chef du gouvernement a salué la réussite du scrutin référendaire du 21 septembre dernier. “Nous avons réussi une grande chose ensemble, d’avoir pu organiser ce référendum dans la paix, dans la convivialité et dans la sécurité pour tous. C’est l’une des plus grandes victoires sur nous-mêmes que le peuple de Guinée vient d’accomplir. Merci pour votre dévouement, votre engagement et votre équité”, a-t-il déclaré.

Poursuivant son allocution, Bah Oury a tenu à rappeler un principe fondamental de la démocratie : “Dans les processus électoraux, l’administration territoriale doit marquer sa neutralité et son impartialité. C’est cela qui fonde la transparence, la crédibilité et le sérieux du processus que nous sommes en train d’accomplir aujourd’hui. Merci pour cela, merci également pour ce que vous avez fait pour la victoire que nous venons de remporter.”

Le Premier ministre a ensuite exhorté les acteurs locaux à tourner la page des pratiques du passé, souvent marquées par des violences. “La victoire sur nos défauts, nos insuffisances antérieures, nos pulsions antérieures qui consistent à tout régler par des coups de poing, il faut faire en sorte que les étapes à venir se fassent dans la cohésion, la paix et dans le respect des règles démocratiques.”

Soulignant l’importance du respect des libertés fondamentales et du processus démocratique, Bah Oury a estimé que ces valeurs constituent le socle de la refondation de l’État. “Le président de la République compte sur cela, parce que la refondation de la République de Guinée passe avant tout par le respect des libertés fondamentales, par le respect du processus démocratique qui confère à chaque citoyen son devoir, parce que chaque voix compte et chaque voix comptera.”

Et de conclure : “Cette voix compte pour le oui, elle compte pour le non, et demain elle comptera pour monsieur ou madame X, ou monsieur ou madame Y. Les voix des Guinéens doivent être protégées et consacrées pour que la sécurité et la paix civile continuent de régner dans notre pays.”