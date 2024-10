En visite à Kigali, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a partagé sa vision du panafricanisme en distinguant trois groupes distincts. Sans mâcher ses mots, il a sévèrement critiqué ceux qu’il a qualifiés de “panafricanistes des réseaux sociaux”.

Avant de signer une série d’accords visant à renforcer la coopération bilatérale entre Conakry et Kigali, Morissanda Kouyaté a souligné que la Guinée et le Rwanda sont dirigés par deux panafricanistes, en l’occurrence le général Mamadi Doumbouya et Paul Kagamé.

« Il y a d’abord les panafricanistes fondateurs de ce concept précieux, parmi lesquels Ahmed Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere et Gamal Abdel Nasser. Ce sont eux qui ont tracé la voie. Ensuite, il y a les panafricanistes de Facebook et de Twitter, qui parlent beaucoup mais attaquent souvent les mêmes causes qu’ils sont censés défendre. »

Morissanda Kouyaté a pris soin de mentionner que le général Mamadi Doumbouya et Paul Kagamé appartiennent au troisième groupe des “panafricanistes qui prônent un panafricanisme réaliste, fondé sur le développement et le bien-être des populations.”