Lors de son intervention sur TV5, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a abordé plusieurs sujets d’actualité. Cellou Dalein Diallo a souligné l’existence d’une convergence de vues entre lui et le leader de l’UFR, Sidya Touré, sur plusieurs points.

Concernant la candidature du général Mamadi Doumbouya et la nécessité d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel en Guinée, Cellou Dalein soutient qu’“il y a une convergence de vues sur l’ensemble des problèmes” entre lui et Sidya Touré.

L’ancien Premier ministre a également rappelé l’urgence de la libération de Foniké Mengué et Billo Bah, tous deux responsables du FNDC, tout en appelant à des enquêtes approfondies sur les décès non élucidés du général Sadiba Koulibaly, du colonel Célestin Bilivogui et du médecin Dr Dioubaté.

« Nous demandons que des enquêtes soient menées et que l’on dise au peuple de Guinée dans quelles circonstances ces citoyens sont décédés », a insisté Dalein.

Sur la question d’une possible alliance avec l’ancien Premier ministre Sidya Touré contre une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, Cellou Dalein à éviter de répondre, insistant sur la libération de Foniké Mengué et Billo Bah.

Le leader de l’UFDG a aussi abordé le dossier lié à la vente d’un des trois avions de la compagnie Air Guinée, dans lequel il est impliqué. Bien qu’il ne fasse pas confiance à la justice guinéenne, Cellou Dalein a assuré que cela ne constitue pas un obstacle à son retour au pays. « Tout le monde sait que dans cette affaire je n’ai aucune responsabilité. Ce n’est pas la peur de la justice qui m’empêche de rentrer. Je ne fais pas confiance à la justice, c’est évident, mais je suis en train de préparer mon retour, et il aura lieu », a-t-il conclu.