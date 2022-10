Les débats sur le fond du dossier des évènements du 28 septembre 2009, a commencé ce lundi 10 octobre 2022. Le colonel Moussa Thiégboro Camara, est celui jusqu’à présent, est à la barre pour donner sa version des faits.

L’ex secrétaire général à la présidence de la République chargé de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé, a pris la parole à la demande du président du tribunal. Pour commencer, il a présenté d’abord ses condoléances aux victimes de ces douloureux évènements. Tiégboro est entré dans le vif du sujet en rappelant les échanges qu’il avait eus avec le leader de l’UFR:

«J’ai dit à Sidya Touré, grand frère, les communiqués qui ont été passés ont été compris? Aujourd’hui de Cosa à Hamdallaye, tout a été vandalisé. Il m’a dit que nous sommes dans une République, on peut casser tout aujourd’hui et reconstruire demain […] On s’est compris. Il était question que tous ceux qui se sont rendus coupables des actes de vandalisme soient libérés, et qu’ils reportent la manifestation. Du coup, j’ai dit aux policiers de libérer ceux qui ont été arrêtés pour des questions de sécurité et de paix…».

Le colonel Moussa Tiégboro Camara a expliqué également la procédure par laquelle il est arrivé au stade du 28 septembre et les manœuvres qu’il a eues à faire pour sauver les leaders politiques. Selon lui, une fois au stade, le colonel Fayimba l’avait interdit d’entrer dans le stade, comme s’il connaissait l’antécédent entre lui et Toumba dont les éléments occupaient déjà le lieu.

«Mais j’ai forcé, je suis rentré, le premier que j’ai croisé, c’est le frère El hadj Cellou Dalein. Il m’a dit jeune frère voilà ce qui se passe. Je lui ai dit il faut qu’on quitte ici. Entre temps, c’est Jean Marie Doré que je vois en train d’être tabassé par les militaires, je leur ai dis que c’est un leader […], le monsieur m’a braqué l’arme. Celui-là je le recherche jusqu’à présent, monsieur le président (s’adressant au juge, Ndlr). Cela ne m’a pas démotivé. En ce moment là, deux gendarmes venaient vers moi. Je ne les ai pas identifiés. Dans un moment ou la vie peut s’éteindre à tout moment. J’ai foncé sur Jean Marie Doré, le récupérer. Si vous voyiez ma tenue, elle était ensanglantée. Un autre militaire m’a frappé par derrière avec un bâton. Depuis ce jour, j’ai des problèmes de rein. J’ai été deux fois, pour ça au Maroc… Je ne peux pas dire s’il était béret rouge ou vert», a-t-il expliqué.

En outre, Tiégboro est revenu sur ces efforts qui ont abouti au transfère de Cellou Dalein, Sidya Touré et Jean Marie Doré à l’hôpital Ambroise Paré, puis au camp, avant qu’il ne soient transférés à la clinique Pasteur.

«Je sais qu’un jour ils viendront confirmer cela où ils ont déjà fait. Je pense que tout le monde a écouté, ce que ces leaders là ont dit le lendemain et moi j’ai cru avoir accompli le devoir du soldat. A Ambroise Paré, on nous a empêchés d’entrer et ce jour là mon cœur a vibré. Parce que je savais, si je tentais (quoi que ce soit), j’allais partir. On les a embarqués à nouveau, pour le camp où ils ont reçu des soins […]. C’est ainsi que vers le soir je suis remonté après avoir donné les consignes, pour dire sauf ceux qui sont porteurs de blouses, aucun militaire n’a le droit de visiter les leaders. C’est en ce moment que je me suis retiré, je suis allé trouver le président Dadis qui était en chaleur […]. Je dis, je pense que leurs vies est hors danger. Il m’a demandé de les accompagner avec le premier ministre Komara et Koutoubou Sanoh et leur demander de bien vouloir aller se soigner à la clinique pasteur à ses frais. A là clinique pasteur j’ai mis en place un cordon sécuritaire et jusqu’au matin, il n’y pas eu de problème», se souvient monsieur Camara.

Moussa Tiégboro témoigne avoir vu les hommes de Toumba d’abord au stade et il l’a vu en personne à la clinique Ambroise Paré.

Par ailleurs, le parquet a également interrogé le colonel Tiégboro Camara sur l’existence des fausses communes et sur les cas de viols enregistrés ce jour au stade. A ce propos, l’accusé a indiqué ne rien savoir sur ce sujet.

Nous-y reviendrons…