L’ancien journaliste et homme politique, Thierno Mamadou BAH -TMB-, parle de la junte militaire et livre ses vérités. Exclusif !

Guinee360 : Un PM vient d’être nommé. Comment avez-vous apprécié le choix porté sur Mohamed Béavogui ?

TMB : Le Colonel Mamadi Doumbouya a montré par ce choix, qu’il est non seulement lucide mais qu’il reste droit dans ses bottes pour mener à bien la transition. Mohamed Béavogui est un bon choix. Et cela prouve à suffisance que le Président Mamadi Doumbouya garde une certaine indépendance et résiste aux différentes pressions d’où qu’elles viennent. Mohamed Béavogui est un homme d’une grande expérience ayant un carnet d’adresses très bien fourni. Toute choses dont a fort besoin la junte militaire en place pour mener sereinement et à bien la transition. N’oublions pas qu’au tour du Chef de l’Etat, il y a des têtes bien faites comme l’ancien PM Kabinet Komara, le Général Idi Amin, le Colonel Amara Camara et tant d’autres. Le Président Mamadi Doumbouya est bien entouré et c’est bien parti. Espérons que tout se passe bien jusqu’au bout, pour le bonheur du peuple de Guinée qui n’a que trop souffert.

Vous avez cité plusieurs noms au tour du Colonel Doumbouya. Justement, que dites-vous de la nomination du jeune Colonel Amara Camara comme ministre S/G de la présidence ? Ne trouvez-vous pas le poste un peu lourd pour lui ?

Soyons positifs ! Le Colonel Amara Camara est certes jeune mais c’est déjà une sommité. C’est un très bon officier, militairement et intellectuellement bien et même très bien formé. Il est serein, respectueux et pondéré. C’est exactement l’homme qu’il faut pour ce poste.

Le Colonel a pourtant dit qu’il n’y aura pas de recyclage. Que fait alors Kabinet Komara à la Présidence ?

Ecoutez, je ne suis pas le porte-parole du Colonel Doumbouya. Mais, l’ancien Premier ministre Kabinet Komara travaille d’arrachepied pour aider le Chef de l’Etat à réussir cette mission pour le bien des Guinéens. C’est un homme de l’ombre qui joue un rôle extraordinairement important. Il vient de rentrer d’une importante mission. Je pense qu’il mérite plutôt reconnaissance, respect et considération. Et ça, ce n’est pas du recyclage à mon avis. Le recyclage dont il est question parle plutôt de ces gens qui n’ont eu de cesse de piller le denier public et de narguer les Guinéens.

Vous n’avez certes jamais été associé à la gestion antérieure du pays. Où faut-il, pour une fois, vous attendre ? Dans le gouvernement de transition ou au CNT ?

Peut être ni dans l’un et ni dans l’autre. Je suis cependant disposé à aider le Colonel-Président à mener à bien cette transition. Je l’ai déjà dit au Chef de l’Etat et il le sait. Et vous savez que pour mener à bien cette transition, le Président Doumbouya aura besoin de tout le monde. C’est à lui cependant, de décider à qui confier un rôle officiel et public. Le plus important, est que ça marche pour le bien de La Guinée.

Six bonnes semaines après le coup d’Etat, la durée de la transition n’est toujours pas définie. Qu’en dites-vous ?

Que voulez-vous que j’en dise ? Ecoutez, dans la charte, il a été dit que le CNT, une fois installé, définira, de commun accord avec le CNRD, le temps que durera cette transition qui a déjà bien débuté, il faut l’avouer. Patientons et espérons que tout se passe bien. Allons-y sûrement et sereinement. Je suis cependant d’accord qu’on ne doit pas trainer le pas.

Merci pour cette interview et ce fut un plaisir de vous revoir.

Le plaisir est partagé. C’est à moi de vous dire merci. Merci et bon weekend à vous.