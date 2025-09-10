Le Premier ministre Bah Oury a présidé, ce mardi 9 septembre 2025, la cérémonie officielle de remise de 332 véhicules de fonction destinés aux sous-préfets de la République de Guinée. À cette occasion, il a rappelé la responsabilité de l’État envers ses représentants locaux et insisté sur la nécessité de renforcer leur proximité avec les citoyens.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a souligné que « la restauration de l’autorité de l’État passe par la valorisation de l’image de ses représentants auprès de la population ». Il a précisé que cette dotation en moyens de déplacement « n’est pas un cadeau », mais un outil de travail indispensable pour l’accomplissement de leurs missions.

« C’est une responsabilité pour que l’État soit respectable aux yeux de ses citoyens et que ceux-ci puissent avoir confiance en leurs représentants. Il était nécessaire et indispensable que vous soyez dotés de moyens de locomotion afin de parcourir des dizaines de kilomètres, rencontrer les populations, porter assistance dans des situations parfois tragiques et désespérées, et enfin contribuer à la sécurité nationale », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a par ailleurs réaffirmé l’ambition du gouvernement de bâtir un État performant et efficace. « La moindre des choses est de vous permettre de circuler sur l’ensemble de vos circonscriptions territoriales afin d’assurer pleinement la représentativité de l’État », a-t-il conclu.