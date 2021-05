Initié en 2017 par l’ex ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdoulaye Yéro Baldé dans le but de renforcer la capacité pédagogique des enseignants-chercheurs guinéens en les envoyant suivre des formations à l’étranger, ces enseignants chercheurs boursiers de l’État sont de nos jours, obligés d’arrêter les cours par faute de subvention.

Ils se plaignent du gel de leurs subventions qui leur permettraient de poursuivre leurs études de perfectionnement à l’étranger.

Évoluant pour la plupart au Sénégal, au Burkina Faso et en France, ces enseignants disent avoir entamé plusieurs démarches pour l’obtention de leurs subventions depuis le mois d’octobre dernier.

Contactés sur cette actualité, certains se sont confiés à notre rédaction en expliquant de façon approfondies, leurs mésaventures.

«Nous sommes dans l’impasse depuis la reprise des cours dans les différents pays de formation plus précisément depuis septembre 2020 jusqu’à maintenant, nous ne sommes pas en possession de nos bourses. Nous tirons le diable par la queue, figurez vous-même pour payer les frais de scolarité, il a fallu qu’on contracte des dettes ci et là. En plus, pour le loyer, on est obligé de mettre de côté les études, pour exercer quelques activités génératrices de revenus. Si cette situation perdure, l’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement et nos institutions d’enseignement supérieur seraient difficilement atteignables. En résumé, depuis octobre à maintenant, nos avons mené plusieurs démarches auprès de notre ministère tutelle qui nous a fait savoir que le blocus ne dépend pas d’eux, qu’à leur niveau, ils ont tout préparé. On a aussi rédigé des lettres d’informations à l’intention de notre ministre, du Premier ministre et du président de la République, mais jusque-là rien», témoigne l’un des bénéficiaires du projet dénommé « formation des formateurs ».

Pour cet autre formateur qui séjourne au Burkina-Faso, depuis l’initiation de ce projet en 2018, plusieurs enseignants notamment jeunes, ont bénéficié d’une bourse qui devait être payée en 2 tranches: la première tranche en première année et l’autre à la fin de la première année chose qui n’a pas été respectée par le département de l’Enseignement supérieur.

« Je suis en compagnie d’un collègue dans le cadre du master 2. Effectivement, l’État a payé notre première tranche de bourse au mois d’octobre 2019 et nous sommes là depuis novembre de la même année.

Nous sommes en deuxième année et on attend la deuxième tranche depuis août 2020, voilà bientôt 1 an, rien n’est acquis pendant qu’à 3 reprises, des justificatifs de notre situation ont été demandé et déposés au ministère sans suite.

À chaque fois que nous approchons quelqu’un ou une source là-bas, on nous dit que tout est prêt et il ne reste plus qu’une diligence au haut niveau.»

Pour en savoir davantage sur cette affaire, un reporter de Guinee360 a contacté le Directeur Général de l’Enseignement supérieur. Pr Momo Bangoura douane sous un air ironique son ministère sur le sort de ces formateurs.

«Ce n’est pas un problème lié à Yéro Baldé. C’est un problème de financement parce que le ministère n’a pas reçu l’argent. Les lignes du budget de 2020 n’ont pas été exécutées et cela ne dépend pas du ministère, l’argent n’a pas été mis à notre disposition donc ce n’est pas un refus, mais si le budget du ministère n’a pas été exécuté, la ligne formation des formateurs y est inclue. Qu’est-ce qu’on peut faire ? Où on peut prendre cet argent ? Nous ne sommes pas le ministère de production.» affirme t-il.

Pour l’heure, ces différents formateurs continuent à tirer le diable par la queue sans une lueur d’espoir sur leur sort.