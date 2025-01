Face au foisonnement désordonné des supports publicitaires, l’Office Guinéen de Publicité (OGP) exhorte les régies publicitaires à démanteler les panneaux vétustes et encombrants qui entravent la libre circulation.

La Direction générale de l’OGP constate avec “amertume” le foisonnement désordonné de supports publicitaires et déplore le refus des régies de “procéder au démantèlement des panneaux vétustes et encombrants, obstruant la libre circulation, notamment au niveau des carrefours et des rond-points et/ou menaçant la sécurité des riverains et usagers de la route”, a-t-elle précisé dans un communiqué. Elle invite les administrateurs des régies et annonceurs à procéder au démantèlement sur toute l’étendue du territoire national, au plus tard le 20 janvier 2025.

“Passé ce délai, la Direction Générale de l’OGP se réserve le droit de retirer la licence à tout contrevenant et de procéder, elle-même, au démantèlement desdits panneaux aux dépens des régies et annonceurs concernés”, a averti l’OGP.

Par ailleurs, l’Office Guinéen de Publicité informe tous les acteurs concernés de la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de toute nouvelle implantation de panneaux routiers sur l’ensemble du territoire national.