En reconstruction depuis plus d’un an, le Stade du 28 Septembre sera bientôt opérationnel, à en croire Mamadi Kourouma, directeur des Infrastructures et Équipements du ministère de la Jeunesse.

L’annonce a été faite dimanche 8 décembre lors d’une visité du ministre Bogola Haba sur le chantier. “Nous sommes très satisfaits de l’évolution du chantier. Nous pensons que le cap sera maintenu car, dans trois mois, le gazon sera totalement fermé. Nous pourrons alors jouer sur la pelouse”, a confié Mamadi Kourouma.

Le chantier de reconstruction du Stade du 28 Septembre se divise en deux phases. La première phase comprend la pelouse et le bâtiment principal du stade, tandis que la deuxième phase englobe des bâtiments annexes, dont un grand bâtiment administratif R1, un hall sportif pour les sports de combat et quelques blocs de toilettes. Globalement, l’avancement des travaux est estimé à environ 48 à 49 %, selon Mamadi Kourouma.

L’accélération de ce chantier a été saluée par le ministre des Sports, Bogola Haba, qui a annoncé la mise en place d’un bureau de contrôle qui devra fournir son premier rapport d’activité, permettant au ministère et à ses partenaires d’obtenir un aperçu du taux d’exécution des travaux et de vérifier si les infrastructures respectent les normes requises.