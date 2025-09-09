À moins de deux semaines du référendum constitutionnel du 21 septembre, le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée (CNOSCG) a organisé, ce lundi 8 septembre 2025, une conférence de presse à son siège. L’occasion de lancer un appel pressant aux citoyens afin qu’ils procèdent massivement au retrait de leurs cartes d’électeur.

La Synergie des faîtières de la société civile, regroupant des organisations de jeunes, de femmes et de personnes vivant avec un handicap, a rappelé l’importance de cette étape décisive. Elle estime qu’elle conditionne une participation citoyenne forte et, partant, la crédibilité du processus référendaire.

« Le succès du référendum repose d’abord sur la participation massive des électeurs, et cette participation commence par un geste simple mais fondamental : retirer sa carte d’électeur », a déclaré la Synergie, invitant ses démembrements régionaux et relais communautaires à mener des campagnes de proximité, des rencontres citoyennes et des actions médiatiques.

Le président du CNOSCG, Ange Gabriel Haba, a pour sa part insisté sur le rôle des jeunes, des femmes, des sages, ainsi que des leaders religieux et communautaires dans la sensibilisation des populations. « Votre carte, c’est votre voix. Elle est le symbole de votre appartenance à la Nation, de votre égalité devant les urnes et de votre liberté de choix », a-t-il martelé.

Mettant en avant la valeur citoyenne du document électoral, il a ajouté : « La carte d’électeur est plus qu’un outil de vote : elle est l’expression de la souveraineté nationale confiée à chaque individu. Sans elle, il est impossible d’exercer ce droit fondamental qui fait de nous des citoyens à part entière. C’est pourquoi nous disons : retirer sa carte d’électeur, c’est poser un acte d’amour pour la Patrie, un acte de foi en l’avenir et un acte de responsabilité envers les générations futures. »

Le président du CNOSCG a également appelé les commissions de retrait et les conseils de quartier à faciliter l’accès aux documents électoraux en acceptant toutes les pièces d’identification reconnues, qu’il s’agisse du récépissé, du passeport, du permis de conduire ou de la carte biométrique.

En conclusion, Ange Gabriel Haba a réitéré son message : « Retirer sa carte d’électeur, c’est choisir de bâtir la Guinée que nous voulons laisser aux générations futures. Retirer sa carte d’électeur, c’est donner de la valeur à notre démocratie et renforcer l’État de droit. Retirer sa carte d’électeur, c’est affirmer haut et fort que la souveraineté appartient au peuple et à lui seul. »