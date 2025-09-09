À moins de deux semaines du référendum du 21 septembre, le quartier Kiroty, dans la commune de Lambandji, vit au rythme de la distribution des cartes d’électeur. Ce mardi 9 septembre, malgré une pluie fine, de nombreux habitants se sont dirigés vers le centre prévu à cet effet.

Issiaga Bah, en instance de voyage, a tenu à récupérer son document avant son départ. Soulagé, il témoigne : « J’ai reçu ma carte d’électeur sans aucune souffrance. Elle ne présente aucune anomalie, toutes mes informations sont conformes. J’invite les citoyens à venir récupérer leurs cartes. »

Comme lui, plusieurs résidents se disent satisfaits du dispositif. Alseny Camara en atteste : « Ici, les gens se sont bien organisés. Avec mon récépissé, les responsables m’ont aidé à retrouver rapidement ma carte. Pour le scrutin du 21 septembre, tout commence bien dans notre quartier. J’invite tout le monde à faire pareil. »

Même satisfaction du côté de Mohamed Bangoura, qui salue la rigueur des équipes en place : « Les responsables sont bien organisés. J’ai récupéré ma carte sans difficulté et toutes mes informations sont correctes. Je les encourage à continuer ainsi. »

À la tête des opérations, Karamoko Mamadou Alpha Bah, chef du secteur 3 de Nongo Kiroty, supervise le processus. Il reconnaît un léger retard au démarrage, la distribution ayant commencé le 7 septembre au lieu du 6, mais se veut rassurant : « Le premier jour, nous avons pu enregistrer 80 personnes, hier c’était 300. Nous classons les cartes par famille, ce qui facilite leur distribution. Seules deux ou trois anomalies ont été signalées, mais il s’agissait de corrections qui n’avaient pas été demandées à temps. »

Le chef de secteur insiste sur la nécessité d’une forte mobilisation : « Nous invitons les citoyens à venir chercher leurs cartes. Sans elles, ils ne pourront pas voter. Nous sommes là chaque jour, de 9 heures à 17 heures. »

À mesure que l’échéance électorale approche, l’enthousiasme grandit dans ce quartier de Conakry. Pour beaucoup d’habitants, retirer sa carte ne relève pas seulement d’une formalité, mais d’un véritable acte citoyen, prélude à leur participation au référendum du 21 septembre.