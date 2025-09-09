Le procès du chanteur guinéen Singleton s’est poursuivi ce mardi 9 septembre 2025 devant le tribunal de première instance de Coyah.

Poursuivi pour homicide involontaire à la suite d’un accident de la route ayant coûté la vie à un vieil homme, le dossier a franchi une étape décisive avec la clôture des réquisitions et des plaidoiries.

Au cours de l’audience, le procureur de la République a exposé les éléments à charge, pointant un comportement jugé irresponsable de l’artiste au moment des faits.

Sur cette base, le ministère public a requis une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois assortis de sursis, tout en demandant au tribunal de reconnaître la culpabilité de Singleton.

L’affaire a été mise en délibéré. Le verdict est attendu ce mercredi 10 septembre.