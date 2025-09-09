NEW YORK, le 4 septembre 2025 /PRNewswire/ – La Appeal of Conscience Foundation a annoncé aujourd’hui que Son Éminence le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, et Tony Elumelu, président de Heirs Holdings, de United Bank for Africa et fondateur de la Tony Elumelu Foundation, seront honorés du Appeal of Conscience Award lors du gala annuel de la fondation, qui se tiendra le 29 septembre 2025 au Waldorf Astoria de New York.

La Appeal of Conscience Foundation, fondée par le rabbin Arthur Schneier en 1965, est une coalition interconfessionnelle de dirigeants d’entreprises, de responsables religieux et de diplomates, qui plaide en faveur de la paix, de la liberté religieuse et du respect d’autrui. Le Prix Appeal of Conscience est décerné à des personnalités publiques qui incarnent un leadership éclairé et défendent le principe selon lequel « un crime commis au nom de la religion est le plus grand crime contre la religion ».

« Mon cher ami, le cardinal Timothy Dolan, doté de sagesse, de vision et de compassion, a gagné la confiance et le respect des personnes et des communautés, tant à New York qu’à travers tout le pays », a déclaré le rabbin Arthur Schneier. « Il incarne le commandement biblique “Tu aimeras ton prochain comme toi-même”, mettant en pratique ce qu’il prêche et élevant tous ceux qui le connaissent, en insufflant confiance et espoir pour un avenir meilleur. Au fil des années, nous avons noué des liens grâce à notre engagement commun pour la liberté religieuse, la coopération interreligieuse et la coexistence pacifique. Le cardinal Dolan est un dirigeant solide dans notre monde fracturé, inspirant les fidèles de toutes confessions à rechercher l’unité plutôt que la division. Il est une bénédiction parmi nous, et mérite amplement notre reconnaissance pour sa précieuse contribution au travail de la Appeal of Conscience Foundation. »

À propos du cardinal Dolan :

Le cardinal Dolan est depuis longtemps une voix influente pour la promotion de la liberté religieuse, de la dignité humaine et de la coopération interculturelle. Ses décennies de service, tant au sein de l’Église catholique que dans la société en général, en ont fait un défenseur respecté à l’échelle mondiale d’un leadership guidé par la conscience.

Il est archevêque de New York depuis 2009 et cardinal depuis 2012. Il a présidé la Conférence des évêques catholiques des États-Unis de 2010 à 2013. Créé cardinal par le pape Benoît XVI en 2012, il a participé au conclave de 2013 qui a élu le pape François et à celui de 2025 qui a élu le pape Léon XIV. Il avait auparavant été recteur du Collège pontifical nord-américain à Rome de 1994 à 2001, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Saint-Louis de 2001 à 2002, puis archevêque de Milwaukee de 2002 à 2009.

« Tony Elumelu est un phare d’entrepreneuriat éthique et de leadership visionnaire », a déclaré le rabbin Schneier. « Le monde des affaires peut être une force puissante pour la paix, la stabilité et la dignité humaine. Son engagement à élever les autres est un exemple vivant de la conscience en action. »

À propos de Tony Elumelu :

En tant que président de Heirs Holdings (qui investit dans les services financiers, l’énergie, les ressources, la santé, l’immobilier et l’hôtellerie), président de United Bank for Africa Group, la banque africaine d’envergure mondiale, et fondateur de la Tony Elumelu Foundation (TEF), Tony Elumelu a défendu l’entrepreneuriat des jeunes, l’inclusion financière et le développement mené par l’Afrique à travers sa philosophie de l’« Africapitalisme », selon laquelle le secteur privé doit jouer un rôle central dans le progrès social et économique.

Grâce à son engagement durable de plus de 100 millions de dollars, le Programme d’entrepreneuriat de la Tony Elumelu Foundation a sélectionné et financé plus de 24 000 entrepreneurs africains dans les 54 pays du continent. Des initiatives comme le programme BeGreen Africa ont élargi cet impact, en dotant 1 600 entreprises vertes innovantes des compétences et du soutien nécessaires pour promouvoir la durabilité environnementale, mener des actions climatiques et créer des emplois pour la jeunesse africaine.

Le groupe d’investissement familial Heirs Holdings a récemment publié un rapport d’impact sur 15 ans, qui met en évidence comment ses activités de responsabilité sociale ont positivement touché plus de 500 000 personnes, reflétant son engagement constant à améliorer des vies et à transformer le continent africain.

« Je suis profondément honoré et ému d’accepter le Appeal of Conscience Award, en particulier de la part de mon cher ami et frère en foi, le rabbin Arthur Schneier. Depuis des décennies, le rabbin Schneier est un phare de clarté morale, de dialogue interreligieux et de plaidoyer courageux pour les droits humains et la liberté religieuse », a déclaré le cardinal Dolan. « Recevoir cette distinction de la Appeal of Conscience Foundation est à la fois émouvant et profondément significatif. Notre engagement commun pour la paix, le respect mutuel et la valeur sacrée de chaque vie humaine nous unit au-delà des frontières religieuses et m’inspire chaque jour dans mon ministère. Puissent nos voix unies pour la justice et la compréhension continuer de résonner dans un monde qui en a tant besoin. »

« Être honoré par la Appeal of Conscience Foundation est un rappel que le leadership, c’est le service », a déclaré Tony Elumelu. « Cette reconnaissance renforce ma détermination à continuer de donner du pouvoir à la prochaine génération et à bâtir des ponts d’espoir et de prospérité à travers le monde. Je l’accepte au nom de tous ceux qui incarnent l’Africapitalisme, travaillant sans relâche pour créer des opportunités et bâtir un avenir meilleur pour tous. »

Le gala sera présidé par Brian Moynihan, président-directeur général de Bank of America.

« La Appeal of Conscience Foundation, dirigée par le rabbin Schneier, a choisi d’honorer le cardinal Dolan et Tony Elumelu parce qu’ils personnifient le leadership moral et la responsabilité mondiale que défend l’ACF », a déclaré Moynihan. « Leurs actions dans la foi, la communauté et l’autonomisation économique nous rappellent que progrès et conscience vont de pair. En tant qu’ancien récipiendaire de cet honneur, je suis fier de soutenir la Appeal of Conscience Foundation dans sa mission de mettre en avant ceux qui construisent des ponts de compréhension et dirigent avec courage et compassion. »

Lauréats précédents :

L’ACF a déjà récompensé par le Prix Appeal of Conscience plusieurs personnalités du monde des affaires, dont : Bernard Arnault, Mary Barra, Marta Batmasian, Barbara Bush, Michael Bloomberg, Albert Bourla, l’archevêque Elpidophoros, Robert Iger, Muhtar Kent, Coretta Scott King, Robert Kraft, Brian Moynihan, Virginia Rometty, Stephen A. Schwarzman, Masayoshi Son, Paul Volcker, Timotheus Höttges, Stephen M. Ross, Susan Wojcicki et le Dr Rong Yiren.

À propos de la Appeal of Conscience Foundation :

Fondée en 1965 par le rabbin Arthur Schneier, la Appeal of Conscience Foundation (ACF) œuvre dans le monde entier en faveur de la liberté religieuse et des droits humains. Cette coalition interconfessionnelle de dirigeants religieux et économiques demeure à l’avant-garde de la promotion de la compréhension mutuelle et de la coopération interreligieuse, en s’opposant aux voix qui propagent préjugés, haine et division.

La fondation est convaincue que, pour guérir notre monde blessé, nous devons émerger comme une famille humaine unie, en recherchant le progrès par la coexistence pacifique et le principe de « Respecter l’Autre ».

www.appealofconscience.org