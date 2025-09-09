Au moins 19 personnes ont perdu la vie et plusieurs centaines ont été blessées, lundi 8 septembre 2025, à Katmandou, au Népal. La capitale a été le théâtre de violents affrontements entre forces de l’ordre et des milliers de manifestants opposés à la décision du gouvernement de bloquer l’accès aux réseaux sociaux.

La contestation, initialement déclenchée par la suspension de 26 plateformes numériques – dont Facebook, YouTube et X (ex-Twitter) –, s’est rapidement transformée en une mobilisation plus large contre la corruption et l’autoritarisme présumés du pouvoir. Les manifestants dénoncent une dérive autoritaire, tandis que les autorités justifiaient la mesure par la nécessité de contenir les tensions.

Face à la gravité des événements, le Premier ministre Khadga Prasad Sharma Oli a présenté sa démission mardi 9 septembre. « J’ai démissionné ce jour de mes fonctions de Premier ministre (…) afin que des mesures puissent être prises en vue d’une solution politique et d’une résolution de problèmes », a-t-il déclaré dans une lettre adressée au président et relayée à la presse.

Quelques heures avant cette annonce, le gouvernement avait levé le blocage des réseaux sociaux. Selon les médias locaux, trois ministres – dont celui de l’Intérieur – avaient déjà quitté leurs fonctions.

Le bilan provisoire des affrontements s’élève à 19 morts, confirmant l’une des crises politiques et sociales les plus graves qu’ait connues le pays ces dernières années.