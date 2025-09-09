L’artiste guinéenne Manamba Kanté, épouse de la star de l’afropop Soul Bang’s, a dévoilé son nouveau clip intitulé “Mon Roi”. Ce titre, marqué par des sonorités douces et un refrain empreint de tendresse, est une véritable déclaration d’amour à son époux, qu’elle qualifie de « plus beau cadeau » de sa vie.

Dans ses paroles, Manamba Kanté exprime sans détour son admiration et sa reconnaissance. Elle décrit Soul Bang’s comme son « meilleur ami », « galant » et « attentionné », celui avec qui elle partage une complicité indéfectible :

« Toi et moi, c’est pour la vie… On ne se séparera jamais », chante-t-elle, évoquant un amour scellé et sans faille.

Au fil du morceau, elle illustre aussi la générosité et la présence de son mari, soulignant la richesse de leur union autant sur le plan affectif que matériel : « Il me donne tout ce que je désire, belles voitures, beaux habits… »

Avec Mon roi, Manamba Kanté ne signe pas seulement une œuvre musicale, mais aussi une célébration intime de l’amour conjugal, livrée en musique au grand public.