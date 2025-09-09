Vingt-quatre heures après le vote de confiance qui a provoqué la chute du gouvernement de François Bayrou, le président français Emmanuel Macron a nommé, ce mardi 9 septembre 2025, un nouveau Premier ministre. Il s’agit de Sébastien Lecornu, ancien ministre des Armées dans le précédent gouvernement.

Cette décision intervient après que François Bayrou a présenté sa démission au chef de l’État dans la matinée.

En quête d’un nouveau chef du gouvernement après la destitution de Bayrou, Emmanuel Macron a choisi Sébastien Lecornu, issu de la droite, comme son homme de confiance pour diriger Matignon.

Selon un communiqué officiel de l’Élysée, sa première mission sera de consulter les forces politiques représentées au Parlement afin d’adopter un budget pour la Nation et de bâtir les accords nécessaires aux décisions des prochains mois.

Les réactions ne sont pas fait attendre dans le paysage politique français après la nomination du nouveau locataire de Matignon. Jean-Luc Mélenchon a vivement évoqué la réponse de Macron au renversement de Bayrou.

« Seul le départ de Macron lui-même peut mettre un terme à cette triste comédie du mépris du Parlement, des électeurs et de la décence politique », at-il écrit sur sa page Facebook.

De son côté, Marine Le Pen estime qu’Emmanuel Macron a épuisé ses marges de manœuvre.

« Le Président tire la dernière cartouche du macronisme, bunkerisé avec son petit carré de fidèles. Après les inéluctables futures élections législatives, le Premier ministre s’appellera Jordan Bardella », a-t-elle souligné.