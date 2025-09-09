À moins de deux semaines du scrutin référendaire prévu le 21 septembre, le Premier ministre Bah Oury a interpellé ce mardi 9 septembre 2025 les membres du Gouvernement ainsi que les coordonnateurs de la campagne.

Dans un courrier officiel adressé à ces derniers, il fixe une feuille de route claire et ferme, axée sur la sobriété, la proximité avec les populations, et le strict respect des règles légales et sociales.

“Il vous est enjoint d’assurer une conduite de campagne exemplaire, rigoureuse et conforme au cadre légal, fondée sur la proximité avec les populations et la sobriété des moyens”, déclare le chef du Gouvernement, soulignant l’importance d’une campagne qu’il souhaite apaisée, inclusive et transparente.

Bah Oury insiste notamment sur la finalité des moyens déployés et ceux mis à disposition des cadres dans le cadre de la campagne.

“Les moyens mis à disposition à titre individuel ont pour finalité première de faciliter l’action des autorités décentralisées et des équipes de terrain. Ils ne constituent pas des dotations à gérer à titre personnel”, prévient-il, mettant en garde contre toute forme de détournement ou d’appropriation.

Face à l’état de certaines infrastructures routières à l’intérieur du pays, le Premier ministre plaide pour une approche pragmatique et adaptée aux réalités sociales.

“Évitez les caravanes ostentatoires et les cortèges de véhicules 4×4 rutilants, qui peuvent produire des effets contre-productifs. Privilégiez des équipes légères, mobiles et structurées autour d’animations de proximité, de causeries communautaires et de temps d’écoute”, a-t-il lancé.

La récupération des cartes d’électeur constitue un autre axe prioritaire de l’opération, estime le Premier ministre.

Bah Oury demande aux responsables locaux de se mobiliser sans empiéter sur les prérogatives de la Commission électorale.

“Votre rôle est d’accélérer la circulation de l’information, de veiller à la cadence et à la couverture territoriale, et d’escalader les goulots d’étranglement […] pour traitement immédiat”, précise-t-il.

Le chef du Gouvernement appelle à une communication factuelle, apaisée et respectueuse des opinions et exhorte les équipes sur le terrain à proscrire tout discours triomphaliste ou clivant, insistant sur la mise en place de cellules locales de veille pour détecter et corriger rapidement les rumeurs et désinformations afin de préserver la sérénité du processus électoral.

Dans un souci de coordination efficace, il demande la mise en place d’un système de remontée d’informations quotidien par circonscription.

“Ces rapports, agrégés par une cellule de coordination à la Primature, permettent un monitoring national et la gestion des contraintes en temps réel”, a-t-il conclu.