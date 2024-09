Dans une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, le week-end dernier, des cadres se présentant comme des émissaires du Secrétaire général à la présidence ont rencontré le patriarche de N’zérékoré pour lui expliquer la nécessité de soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya aux élections qui mettront fin à la transition. Réagissant à cette actualité, le vice-président de l’ANAD, Edouard Zoutomou Kpogomou, a lancé un appel au Président de la transition.

Pour le leader du parti Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP), il est évident qu’on ne pourra jamais mettre fin aux tentatives de démagogie, surtout pas au marchandage. C’est-à-dire que « lorsque des gens agissent au nom de la faim juste pour obtenir quelque chose à grignoter, ils se livrent à des actes de bassesse. Ils n’agissent pas au nom du peuple. Doumbouya est condamné par la Charte de la transition, notamment par les articles 46, 55 et 65, qui stipulent clairement que ni lui, ni les membres du CNT et du gouvernement ne pourront se présenter comme candidats aux élections mettant fin à la transition. Il est malheureux que certains ignorent cette disposition. Ils veulent seulement satisfaire leurs besoins immédiats, ce qui va à l’encontre de la transition. »

Edouard Zoutomou invite les cadres guinéens à réfléchir davantage. Selon lui, « si l’on permet à quelqu’un de prendre les armes, de tuer des personnes et de se maintenir au pouvoir en prétendant travailler pour le peuple, cela montre que l’esprit de discernement a complètement quitté la classe intellectuelle guinéenne. Les gens manquent de conviction ; sinon, la candidature de Doumbouya ne serait même pas un sujet de débat. »

Néanmoins, le politique pense que l’acte des cadres guinéens à Nzérékoré n’est qu’une campagne déguisée, mais promet-il, « nous veillons à ce que la transition prenne fin le 31 décembre 2024. »

« La parole du militaire est un sacerdoce, à respecter comme une religion. Ainsi, la grandeur ou la petitesse de Doumbouya dépendra de son respect des dispositions de la Charte. Il doit tout faire pour ne pas offrir un avenir incertain à ce pays », conclut le patron de l’UDRP.