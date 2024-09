A l’occasion de la journée internationale de l’alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation a évoqué les problèmes majeurs auxquels la Guinée est confrontée.

Le ministre Jean Paul Cédy a souligné des disparités dans l’alphabétisation à travers le pays. “Selon l’Institut national de la statistique, le taux d’analphabétisme au niveau national est de 68 % de 2016 à aujourd’hui. Ce taux est encore plus élevé chez les femmes, atteignant 75 %, et la majorité de cette population se trouve en zone rurale”, a-t-il déclaré, ajoutant que “la Journée internationale de l’alphabétisation est l’occasion de réfléchir sur les enjeux du multilinguisme dans un monde globalisé et numérisé, où l’apprentissage tout au long de la vie est essentiel”.

“Malgré les progrès réalisés, l’analphabétisme persiste, notamment en raison de l’accès inégal aux programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle pour les deux sexes, ainsi que des disparités régionales », a affirmé le ministre.

Pour atteindre les objectifs de développement durable, Jean-Paul Cedy indique que la prise en compte de la diversité linguistique dans le développement de l’éducation et de l’alphabétisation est cruciale.

Il a annoncé que la Journée internationale de l’alphabétisation se tiendra en différé du 11 au 15 septembre dans la préfecture de Siguiri. “Ce choix s’explique par la volonté d’être au plus près des populations, notamment celles fortement touchées par la déscolarisation due à l’orpaillage traditionnel”, a précisé Jean-Paul Cedy.