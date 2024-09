Mohamed Seydou Bangoura, alias « Singleton », a été convoqué à l’Office de Protection du Genre, de l’Enfance et des Moeurs (OPROGEM). L’information a été confirmée par l’artiste lui-même sur sa page Facebook.

« En effet, je me suis réveillé ce matin avec une convocation de l’OPROGEM concernant le titre #MISTA_GUÈMÈ », a écrit Singleton, précisant que cette chanson a été inspirée après une longue observation « sur des personnes mal intentionnées, des apatrides installés dans des pays étrangers, qui se mettent sur Internet pour insulter mon président pendant des années. »

En tant que citoyen et « digne » fils de la nation guinéenne, Mohamed Seydou Bangoura affirme que c’est dans ce cadre « que j’ai riposté contre ces mécréants. En voulant bien faire, je suis allé au-delà de la loi en utilisant des termes inappropriés à notre culture et à nos mœurs, pour quoi je m’excuse. Enfin, je voudrais dire que mon engagement reste ferme et ma conviction pour le Président Mamadi Doumbouya reste la même. Ma musique est au service de mon pays. Dieu est grandeur. »