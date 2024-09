Le collectif des enseignants contractuels communaux non retenus au concours 2024 a organisé une manifestation, ce lundi 9 septembre 2024, en faveur de leur intégration dans la fonction publique. Venus de toutes les collectivités du pays, ils ont marché du port autonome de Conakry jusqu’à la devanture de la Présidence pour se faire entendre.

Selon leur porte-parole, au moins 4 000 enseignants contractuels ayant servi entre 2022 et 2024 se trouvent dans cette situation. Elhadj Mamadou Diaka Sow explique qu’il était prévu que les enseignants contractuels déployés sur le terrain et ayant suivi les procédures seraient intégrés dans la fonction publique locale. Malheureusement, seuls 10 000 ont été retenus, laissant un nombre important d’entre eux dans l’attente.

« Nous avons constaté que les résultats publiés par le ministère du Travail et de la Fonction publique ne prennent pas en compte tous les enseignants en situation de classe censés être intégrés. Ils ont sélectionné d’autres personnes ici et là, en laissant de côté les véritables enseignants. À ce jour, si nous ne sommes pas intégrés, les écoles seront vides, car nous, que vous voyez ici, sommes des directeurs, enseignants et représentants des enseignants dans cette situation dans toutes les collectivités du pays », a déclaré Elhadj Mamadou Diaka Sow, le porte-parole des enseignants contractuels communaux non retenus.

Avant cette manifestation, M. Sow souligne que d’autres démarches avaient été entreprises auprès de toutes les structures étatiques concernées. Ayant constaté l’absence de résultats, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, est désormais leur dernier recours.

« Nous avons envoyé des courriers aux ministères, au Conseil national de la transition (CNT), aux imams et aux syndicats. Mais jusqu’à présent, aucune action concrète n’a été prise en faveur de notre intégration. Nous plaidons pour notre engagement afin que le président de la République, qui est le père de la nation, puisse nous entendre. »