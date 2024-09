Suite à l’échouage d’une baleine à bosse de 12 mètres de long, au large du district de Matakan dans la sous-préfecture de Kanak (Forécariah), survenu le dimanche 8 septembre 2024, le ministère de l’Environnement a déployé une mission technique pour porter secours à l’animal.

Composée des responsables du ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime, de la Préfecture Maritime et des Forces de Défense et de Sécurité, la mission a constaté “des blessures physiques, qui pourraient avoir été causées par des accrochages avec des hélices de navires, conduisant à la perte de la baleine le lundi 9 septembre. L’équipe a également constaté des traces de filets de pêche sur l’animal”.

Après ce constat, la mission a sécurisé le périmètre d’échouage avec l’aide des forces de défense et de sécurité pour procéder à l’enfouissement de l’animal. Cette mission a également été l’occasion pour les techniciens d’informer et de sensibiliser les populations riveraines sur les risques liés à la consommation de la chaire de baleine morte dans des conditions non réglementées.

Elle a, par ailleurs, informé les habitants locaux que les baleines sont intégralement protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ratifiée par la Guinée depuis le 20 décembre 1981.