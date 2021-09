Actuellement en Côte d’Ivoire, le président l’UFR annonce son retour à Conakry ce samedi 11 septembre, avec l’objectif d’intégrer les concertations annoncées par le CNRD dirigé le Lieutenant-Colonel Mamady Doumbouya.

Sidya Touré dit ne pas être surpris le renversement du régime. Puisqu’il pense que toutes les conditions d’un renversement du régime étaient bien réunies: « Je peux dire franchement que je ne suis pas surpris. Simplement que nous l’espérions tellement qu’on se disait que ça n’arriverait jamais. Mais les conditions étaient réunies pour que quelque chose comme ça se passe en Guinée. Avec la mauvaise gouvernance qu’on a eue, la déliquescence des institutions, la division qu’il a instaurée au sein des Guinéens, je crois que tout était près pour qu’il se retrouve dans une situation comme celle-là. Nous le regrettons. On applaudit pas quelque chose comme ça, mais c’est effectivement ce constat qu’on peut dire. Mais au prima bord ce qui peut-être nous rassure aujourd’hui, c’est un peu la personnalité du jeune qui est arrivé. Nous estimons qu’il a un objectif clair et précis comme il a annoncé, mettre en place une structure de transition qui permettra la démocratisation et les élections libres et transparentes».

Par ailleurs, le président de l’UFR dit être prêt à ce que les enquêtes soient menées par rapport aux tueries pendant les manifestations politiques. « Nous sommes prêts à ce que les enquêtes soient menées, et également sur les détournements de deniers publics. L’une des causes de la chute d’Alpha Condé, c’est que la corruption est généralisée. Il y a de l’argent de l’État qui est sorti en quantité inimaginable, qui est détenue en grande partie par des hauts fonctionnaires qui sont là. A mon sens, ces audits-là doivent être menés», a-t-il indiqué chez nos confrères de RFI.