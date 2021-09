On a l’impression que rien ne va entre les responsables de la Radiodiffusion et télévision guinéenne (RTG). Selon des informations, le courant ne passe pas entre le Directeur de la radio, Alpha Diangolo Barry et Sékouba Savané Directeur général du média.

Le problème serait venu lorsque le Directeur général a voulu »suspendre » l’émission Koloma débat. A travers un communiqué publié ce jeudi, la Direction générale de la RTG dément cette information et parle »de fausse rumeur ».

Communiqué…

La Direction Générale constate avec beaucoup de regret et d’indignation que depuis quelques jours, la Radiodiffusion télévision Guinéenne (RTG) est la cible d’une campagne de dénigrement qui ne lésine pas sur les moyens pour ternir son image. Les réseaux sociaux et certains médias sont mis à contribution pour relayer des allégations sans fondement et sans la moindre preuve exhibée.

La Direction générale dément formellement une prétendue dispute à plus forte raison une quelconque bagarre entre ses responsables au sein de l’institution. Finalement tout n’est que fausses rumeurs, affabulations ou autres manœuvres de déstabilisation de la RTG à des fins inavouées. En tout état de cause, la Direction Générale de la RTG consciente de sa mission est permanemment au service du peuple de Guinée à travers les autorités actuelles du pays, le CNRD avec à sa tête, Le Président, Colonel Mamady Doumbouya. Tous les services de la RTG se sont mis avec dévouement à leur entière disposition, les activités s’y déroulent dans le calme et la plus grande sérénité.

La Direction Générale rassure donc l’opinion publique nationale et internationale que tout se passe très bien à la RTG, et en parfaite harmonie avec le CNRD, comme elle peut le constater à travers ses programmes de la Radio et de la Télévision.

Direction nationale de la RTG