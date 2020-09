Depuis le début de la pandémie à coronavirus le 12 mars, l’ANSS annonce avoir totalisé 15 cas de réinfections des personnes déjà déclarées guéries de coronavirus. Au cours d’un point de presse à cet effet, le chef d’unité suivie et évaluation a expliqué les raisons de ces cas de réinfection liés à la pandémie de coronavirus.

Dr Bimaï Ouo Kpamy a évoqué 2 pistes de raisonnement possible à l’entame de sa communication.

Le non-respect des mesures barrières après sa guérison, notamment : le non-port correct et systématique en tout lieu et en toute circonstance, le non lavage correct et régulier avec l’eau et du savon avec une solution hydro alcoolique, le non-respect de la distanciation sociale d’au moins 1 m, et le non-respect de la restriction de fréquenter des regroupement de plus de 20 personnes.

« Les sciences ont prouvé que lorsqu’on est guéri de coronavirus, la probabilité est très forte après 3 mois, qu’on puisse recontracter à nouveau », a signalé le spécialiste en santé publique.

A propos des cas de réinfections liés à la pandémie de coronavirus au sein des structures de prise en charge Covid-19, le médecin signale que le taux affiche 0,16%, mais à côté de cela, il y a 9009 patients qui sont sortis guéris des différentes structures de prise en charge.

Pourquoi les cas de recontaminations?

« Le coronavirus n’est pas une maladie immunisante: c’est-à-dire, lorsque tu as été en contact avec le virus, ton organisme puisse produire des Ant-corps vont combattre la maladies lorsque cette maladie sinécure dans ton organisme. Mais avec le coronavirus, le partiel immunité ne dépasse pas les 3 mois. Ça veut dire que nous avons la forte probabilité lorsque les mesures barrières ne sont pas respectées, on puisse recontracter le coronavirus 3 mois après », a-t-il répondu.

« Si tel est le cas, il faudrait que la population puisse déjà commencer à dire qu’il ne faut pas se taper la poitrine, dire que oui, je suis sorti des sites de traitement de coronavirus et que je peux plus faire la maladie. Si on se dit ça, on va continuer à contaminer les autres. »

L’Anss a mis l’accent sur les principes de base à respecter.

« Nous devons continuer à observer les mesures préventives pour éviter tout risque de réinfection, Informer la population sur le risque de réinfection à la covid-19 après guérison. Dire aux guéris de COVID-19 que l’infection ne confère pas d’immunité à vie et partager avec la population de notre expérience de guéri en vue d’une prise de conscience.

L’occasion a été mise à profit pour présenter passeport Covid, par Banki Technologie. Un portail utilisé en dehors de la Guinée par les autorités aéroportuaires pour vérifier l’authenticité des certificats de négativité.