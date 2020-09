Conakry, le 8 septembre 2020 – Pour son retour ce samedi 12 septembre 2020 aura lieu un Focus SADEN exceptionnel proposé en partenariat avec la Bourse de Sous-Traitance et des Partenariats (BSTP) et l’Agence Belge de Développement (ENABEL) afin de permettre aux aux dirigeants de PME de répondre au mieux aux problématiques économiques que pose l’épidémie de coronavirus aux entreprises.

Pour le premier numéro de cette troisième saison, nous aurons comme invités :

Ibrahima Kobélé Keïta, dirigeant du cabinet 2CF. Il animera une conférence sur la thématique « Comment aider mon entreprise à passer la crise liée au COVID19 ? » ;

Mariam Bah, dirigeante de l’entreprise Yalaan. Elle partagera un témoignage sur comment adapter son activité au contexte COVID-19 pour générer de nouveaux revenus ;

Fodé Momo Bangoura, un des lauréats du Social Entrepreneurship Program (Catégorie Santé) et représentant de l’entreprise iMata, nous dira tout sur la solution que son entreprise a développé dans le contexte pandémique actuel.

Rendez-vous donc est pris le Samedi 12 septembre 2020 à TOogueda Village d’Opportunités à partir de 9h30.

Dans le but de favoriser la découverte de talents nationaux, les inscriptions pour ce FOCUS SADEN se feront via billetfacile.com qui est une plateforme web et mobile permettant d’organiser des événements, consulter et acheter des billets facilement et d’une manière securisée.

Date limite d’inscription : Vendredi 11 Septembre 2020 à 10h00

Places limitées : inscription OBLIGATOIRE via le formulaire ci-après https://bit.ly/2Z0XfDZ

L’Equipe SADEN