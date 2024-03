L’ambassade des États-Unis en Guinée a signé un protocole d’accord qui implique deux entreprises américaines avec les autorités de Conakry via le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique.

Selon le communiqué de l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée, le premier accord avec Cisco prévoit la création d’académies Cisco pour fournir aux Guinéens des compétences techniques, qui amélioreront la capacité du gouvernement à progresser dans l’ère numérique. Le second accord avec la société américaine Cybastion sur la cybersécurité et l’infrastructure numérique permettant au gouvernement guinéen de servir ses citoyens, de protéger leurs données et de fournir des services numériques vitaux. “Ces accords renforceront l’efficacité et la sécurité du réseau numérique guinéen, améliorant ainsi la vie des Guinéens.”

Il faut rappeler que récemment deux sites internets gouvernementaux ont été piratés par des hackeurs.