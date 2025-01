L’artiste guinéen RASUL, dont le nom signifie « l’émissaire » en arabe, vient de réaliser un pas de plus dans sa carrière musicale avec la sortie de son tout nouveau clip intitulé « Allah Wou Rabbi ». Originaire de Guinée-Conakry, RASUL réside à Bruxelles, en Belgique, où il a cultivé et perfectionné ses talents depuis plus de 15 ans.

Un artiste aux multiples talents

RASUL est un guitariste, interprète, auteur et compositeur passionné. Son style unique, qu’il appelle les « 3R » – Reggae, Ragga et Rap – lui permet d’explorer une palette musicale riche et variée. En 2014, il avait déjà fait sensation avec son premier album « Jah Glory », produit en collaboration avec le Studio Saint James et l’association Art Migratoire. Cette dernière lui permet également de jouer un rôle actif en tant que coordinateur de projets et animateur socioculturel.

Actuellement en phase de finalisation de son nouvel album, RASUL représentera fièrement la Guinée et la Belgique lors d’un Championnat International des Arts de la Scène. Ce double enracinement reflète l’ampleur de son parcours artistique et personnel.

Une vidéo au message puissant

Le clip « Allah Wou Rabbi », disponible sur YouTube, propose une réflexion profonde et émouvante sur des thèmes universels comme la foi, la patience et la croyance absolue. Interprété en poular, cette chanson invite à un voyage spirituel en même temps qu’elle touche des enjeux très contemporains. Porté par une mélodie poignante et une interprétation vibrante, ce nouveau projet confirme l’engagement de RASUL envers des thématiques qui transcendent les frontières et les cultures.

Un artiste entre deux mondes

RASUL est le symbole d’une créativité sans limites, nourrie par son attachement profond à ses racines guinéennes et enrichie par son expérience de vie en Belgique. Sa musique, au carrefour des genres et des influences, incarne une volonté de rassembler, d’élever les esprits et de toucher les cœurs. Ne manquez pas de découvrir le clip « Allah Wou Rabbi » et laissez-vous transporter par la force et l’émotion qui s’en dégagent.

