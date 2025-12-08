En visite sur plusieurs chantiers ce samedi 6 décembre 2025, le Premier ministre, Bah Oury, a annoncé la fermeture prochaine de la décharge de Darsalam.

Il a rappelé que la transformation de Conakry en une capitale moderne demeure une priorité gouvernementale. À ce titre, il a assuré que “la décharge de Darsalam sera fermée et transformée en un lieu où des populations de Conakry et de Guinée, dans deux ans ou deux ans et demie, lorsque tout sera terminé, chacun aimera aller vivre au cœur, à côté de la décharge parce que ce sera l’endroit le plus féerique, le beau, le plus recherché dans la zone de Conakry”.

Ce vaste projet de réaménagement intervient alors qu’un plan de délocalisation avait déjà été évoqué en 2024 vers la préfecture de Coyah. Financé à hauteur de 70 millions d’euros par l’Union européenne et l’Agence française de Développement (AFD), un centre d’enfouissement technique moderne est actuellement en préparation.

Souleymane Traoré, assistant technique à la Direction générale de l’Agence nationale de l’assainissement public, rappelle que la décharge de Dar-es-Salam absorbe encore en moyenne 1 200 tonnes de déchets chaque jour.