L’Université Kofi Annan de Guinée a vibré, ce samedi 9 novembre 2025, au rythme de l’excellence académique et de la réussite. La prestigieuse institution a célébré la remise des diplômes de sa 24ᵉ promotion, au cours d’une cérémonie solennelle et pleine d’émotions, organisée dans l’enceinte de l’université.

Placée sous le parrainage du Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition (CNT), et la marrainage de Mme Rose Pola Pricemou, ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, cette journée a réuni enseignants, étudiants, parents d’étudiants et de nombreuses personnalités du monde académique et institutionnel.

La 24ᵉ promotion, baptisée « Dr Dansa Kourouma », regroupe les diplômés des facultés des sciences économiques et de gestion, des sciences humaines (journalisme, communication, lettres modernes), de l’école de la santé et des sages-femmes, du département d’anglais, des sciences juridiques et politiques, ainsi que de l’école polytechnique et de la pharmacie odonto.

Prenant la parole, le Recteur de l’université, le Professeur Mohamed Tayeb Laskri, a salué la persévérance et la qualité du travail des lauréats :

“Cette 24ᵉ promotion compte 1 355 sortants, toutes filières et composantes confondues. Ils ont les connaissances nécessaires pour affronter la vie professionnelle. Durant de longues années d’études, ils ont surmonté les dures épreuves de la vie estudiantine. Certes, un pas de géant est franchi, mais celui de la vie professionnelle reste à venir. Nous souhaitons qu’il le soit dans les meilleures conditions et les meilleurs délais.

Votre réussite est le fruit de vos efforts, mais aussi de l’appui et de l’amour de vos familles et de vos proches. Vous êtes les dignes ambassadeurs de notre université, et je vous demande de porter haut les couleurs de notre institution partout où vous irez. N’oubliez pas de rester unis, de continuer à apprendre car on apprend toute sa vie, et de contribuer au développement de notre université, de vos pays respectifs et de notre cher continent, l’Afrique.”

Parrain de la promotion, le Dr Dansa Kourouma, président du CNT, a invité les nouveaux diplômés à cultiver la gratitude et le sens du devoir :

“Soyez reconnaissants envers ceux qui ont renoncé aux plaisirs de la vie pour vous enseigner, pour vous transmettre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Il s’agit ici des enseignants et encadreurs de cette université, ensuite de vos parents, et enfin des plus hautes autorités de ce pays.

Vous devez aux autorités du pays, car vous serez amenés à servir la nation avec responsabilité, loyauté et dignité, en mettant l’intérêt supérieur de la Guinée au-dessus de toutes les considérations qu’elles soient politiques, sociales ou communautaires.”

Au nom des majors, Conté Diawara a exprimé la gratitude et la détermination de ses camarades à mettre leurs compétences au service du pays :

“Notre parcours universitaire a été un chemin parsemé de défis, d’exigences académiques rigoureuses, mais aussi de moments mémorables d’échanges, d’enrichissement et d’un engagement sans faille pour atteindre l’excellence au service de notre pays, la Guinée. Être diplômé de cette université ne se limite pas à recevoir un diplôme ; c’est aussi assumer la responsabilité de devenir un acteur du changement pour notre pays. Nous adressons nos profondes reconnaissances à nos professeurs et encadreurs. Grâce à leur patience et leur passion pour la construction du savoir, notre réussite n’aurait pas été possible.”

Son camarade Ibrahima Sory Guirassy, également représentant des majors, a pour sa part rendu hommage à la cohésion et à la fraternité qui ont marqué leur parcours commun :

“Nous étions autrefois des tribus distinctes, avec nos langages, nos cultures, nos amphithéâtres et nos salles de travaux. Aujourd’hui, nous formons une seule et même communauté : celle des diplômés. Ces rencontres, ces échanges, ces projets communs ont été la douce mélodie de fond de nos années ici.

Nous avons appris que la complexité du monde ne se résout pas avec une seule discipline, mais par le croisement des regards. Ces expériences partagées ont tissé entre nous un lien invisible mais solide.”

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance festive, marquée par la remise solennelle des diplômes et la traditionnelle prise de photos souvenir.

Entre fierté, émotion et espoir, cette 24ᵉ promotion symbolise une jeunesse ambitieuse, consciente de son rôle dans la construction d’une Guinée moderne et prospère — fidèle à la devise de l’Université Kofi Annan : l’excellence, le savoir et le service à la nation.