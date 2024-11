Le 7 novembre 2024, le Maroc a été élu à une large majorité au poste de vice-président d’Interpol pour l’Afrique lors des élections du comité exécutif de cette prestigieuse organisation internationale à l’occasion de la 92e Assemblée générale d’Interpol qui s’est tenue à Glasgow, du 4 au 7 novembre 2024, en Ecosse.

Selon un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), le préfet de police Mohamed Dkhissi, directeur de la police judiciaire et chef du Bureau central national d’Interpol-Rabat, représentant du Royaume du Maroc, a été élu grâce aux votes des délégués de 96 pays membres, avec une large avance par rapport au reste des candidats.

Cette élection marque une reconnaissance des efforts continus du Maroc en matière de préservation de la sécurité et de la stabilité, tant au niveau régional qu’international. Le choix du Maroc pour ce rôle clé au sein d’Interpol reflète également la reconnaissance de son rôle pionnier dans la promotion de la coopération sécuritaire sud-sud.

Depuis des années, le Royaume chérifien s’est distingué par ses initiatives et ses partenariats visant à renforcer la sécurité dans la région et au-delà.

Sous la direction visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a entrepris plusieurs réformes et initiatives pour moderniser ses forces de sécurité et améliorer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et d’autres menaces transnationales. Cette dynamique a permis au Maroc de gagner la confiance et le respect de nombreux pays et institutions à travers le monde.