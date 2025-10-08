Initialement prévu ce mardi 7 octobre 2025, le procès en appel de l’ancien ministre de l’Enseignement préuniversitaire, Ibrahima Kourouma, n’a finalement pas pu se tenir devant la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). En cause : l’indisponibilité d’un conseiller membre du collège de juges.

L’affaire oppose le ministère public et l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État (AJE), à Ibrahima Kourouma et Mohamed V. Sankhon, ancien directeur administratif et financier du ministère de l’Enseignement pré universitaire et l’alphabétisation. Les deux prévenus sont poursuivis pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite.

Dans un communiqué signé par le président de la Cour, Francis Kova Zoumanigui, il est précisé que le renvoi est motivé par une raison technique, en l’occurrence l’absence d’un des conseillers siégeant dans la formation. Cette décision, souligne le texte, vise à préserver le droit à un procès équitable et à assurer la présence complète du collège de juges lors de l’examen du dossier.

Le procès est ainsi reporté au mardi 14 octobre 2025 à 9 heures, devant la Chambre des appels de la CRIEF.

En première instance, Ibrahima Kourouma avait été condamné à quatre ans de prison ferme et à une amende de trois milliards de francs guinéens (GNF).

Son co-prévenu, Mohamed V. Sankhon, avait pour sa part été relaxé au bénéfice de doute.

Pour rappel, les deux hommes sont accusés d’avoir détourné plus de 612 milliards de GNF et 12 millions de dollars américains, des fonds supposément destinés au fonctionnement du ministère de l’Enseignement préuniversitaire.