En Guinée, les douleurs articulaires touchent un grand nombre de personnes, perturbant leur quotidien. Souvent liées à des maladies rhumatismales comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, la goutte ou l’arthrose, elles peuvent affecter diverses parties du corps — genoux, hanches, colonne vertébrale, poignets, épaules… Sans prise en charge rapide, ces affections peuvent provoquer gonflements, rougeurs, déformations, voire perte de mobilité. Pour mieux comprendre cette pathologie fréquente mais souvent négligée, Guinée360 s’est entretenu avec le Dr Moriba Condetto Touré, rhumatologue au CHU Ignace Deen. Il explique les causes, les symptômes, les risques, ainsi que les moyens de prévention et de traitement.

Guinee360 : Qu’est-ce que le rhumatisme et quelles sont ses principales formes ?

Dr Moriba Condetto Touré : Le rhumatisme regroupe l’ensemble des affections aiguës ou chroniques qui touchent les articulations, les muscles, les os et les tissus environnants. Il ne s’agit donc pas d’une seule maladie, mais d’un ensemble de pathologies.

On distingue deux grands groupes :

Les rhumatismes inflammatoires, qui se manifestent par des douleurs accompagnées de gonflement, de rougeur, de raideur articulaire, souvent nocturnes, avec un dérouillage matinal supérieur à 30 minutes. Ils sont généralement liés à des maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus ou la spondylarthrite ankylosante.

Les rhumatismes non inflammatoires, où les douleurs apparaissent à l’effort et s’atténuent au repos. Le cas le plus fréquent est l’arthrose, due à l’usure du cartilage.

D’où l’importance d’un diagnostic précoce, car les causes et traitements varient selon le type de rhumatisme.

Quels types de rhumatismes sont les plus fréquents en Guinée ?

En Guinée, selon nos observations cliniques, les formes les plus courantes sont la polyarthrite rhumatoïde et d’autres rhumatismes inflammatoires chroniques.

Quelles sont les principales causes ou facteurs de risque associés aux rhumatismes?

Les causes sont souvent complexes, surtout pour les formes inflammatoires. Mais certains facteurs de risque ont été identifiés :

Facteur héréditaire : Si un parent proche est atteint, le risque est plus élevé, notamment pour des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante.

Facteur infectieux : Certaines infections bactériennes ou virales peuvent déclencher un rhumatisme. C’est le cas du rhumatisme articulaire aigu, souvent lié à une infection mal soignée.

Facteurs environnementaux : Le climat froid et humide, notamment en saison pluvieuse, peut accentuer les douleurs articulaires.

Habitudes de vie : La consommation excessive d’alcool, de tabac, de viande rouge ou de fruits de mer peut favoriser la goutte.

Surpoids : Il exerce une pression importante sur les articulations, en particulier les genoux, les hanches et la colonne vertébrale, augmentant le risque d’arthrose.

En résumé, les facteurs déclenchants sont multiples, mais certains peuvent être évités.

À quel moment faut-il consulter un rhumatologue ? Et comment se pose le diagnostic ?

Toute douleur articulaire persistante doit alerter. Une consultation précoce permet de prévenir les complications. Le diagnostic repose sur une analyse clinique approfondie, suivie, si nécessaire, d’examens complémentaires :

Analyses biologiques (inflammation, acide urique, facteurs rhumatoïdes…)

Imagerie médicale (radiographie, IRM, échographie)

Tests immunologiques

Il n’existe pas un seul test pour confirmer le rhumatisme. C’est une approche globale qui permet de poser le diagnostic.

Peut-on guérir du rhumatisme? Quels sont les traitements disponibles ?

Certains rhumatismes, comme la goutte, peuvent être traités efficacement, surtout s’ils sont pris en charge à temps, en corrigeant l’alimentation et les facteurs métaboliques. En revanche, pour des maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, il n’existe pas de traitement curatif à ce jour. La prise en charge repose sur :

Des traitements de fond, anti-inflammatoires ou biothérapies

Des mesures hygiéno-diététiques

De la rééducation fonctionnelle

L’objectif est de soulager la douleur, limiter les déformations et maintenir l’autonomie du patient.

Comment peut-on prévenir les rhumatismes ou mieux vivre avec la maladie ?

La prise en charge repose sur trois volets:

Le but : Soulager le patient, ralentir la progression de la maladie, et éviter les complications.

Les moyens non médicamenteux : Rééducation (kinésithérapie), éducation thérapeutique, soutien psychologique. L’information du patient est essentielle, tout comme le lien de confiance entre médecin et malade.

Les traitements : Médicaments adaptés à chaque cas : anti-inflammatoires, corticoïdes, traitements de fond classiques ou biothérapies. L’accompagnement est essentiel pour préserver la qualité de vie et prévenir l’isolement ou les répercussions psychologiques.

Quelles sont les conséquences du rhumatisme sur la vie des patients ?

Elles peuvent être très graves : déformations, invalidité, douleurs chroniques, perte de mobilité. Cela affecte la vie sociale, professionnelle et familiale. De nombreux patients perdent leur autonomie et rencontrent des difficultés de réinsertion.

Le rhumatisme peut-il affecter d’autres organes ?

Oui, s’il n’est pas bien traité, il peut atteindre le cœur, les reins, le foie ou les poumons, surtout dans des maladies comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Ces complications apparaissent généralement à un stade avancé. Mais un suivi médical rigoureux permet de les prévenir. D’où l’importance de consulter régulièrement, même en l’absence de douleur.

Quel message adressez-vous aux personnes vivant avec un rhumatisme ?

Je leur dis : ne perdez pas espoir. Le rhumatisme est une maladie chronique, mais on peut vivre avec dignement grâce à un traitement adapté et un suivi régulier. Même en l’absence de symptômes, il faut continuer à consulter. C’est un combat quotidien, mais avec patience et rigueur, la vie peut rester active et équilibrée.