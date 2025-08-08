Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRSI) a annoncé, ce vendredi 8 août 2025, l’ouverture de la session d’orientation des nouveaux bacheliers sur la plateforme numérique www.parcoursupguinee.org.

Cette phase, qui débutera le lundi 18 août 2025, permettra aux futurs étudiants de choisir l’établissement supérieur où ils souhaitent poursuivre leurs études.

Sont concernés les bacheliers de la session 2025, mais aussi ceux des années 2023 et 2024 qui n’ont pas encore été orientés.

Selon le communiqué du ministère, les candidats pourront consulter les formations proposées dans les 18 institutions d’enseignement supérieur de la République de Guinée.

« Cette étape déterminante du parcours académique permet à chaque candidat de :

● Consulter l’offre nationale de formation disponible dans les établissements publics et privés reconnus ;

● Formuler ses vœux en ligne de manière simple et sécurisée ;

● Valider son orientation conformément aux critères fixés par le ministère», lit-on dans le communiqué.

Pour garantir un accès équitable à ce service sur l’ensemble du territoire, le ministère annonce le déploiement des équipes dans chaque région afin d’accompagner les bacheliers dans l’utilisation de la plateforme.

Le ministère invite donc tous les concernés à se connecter dès le 18 août, à suivre attentivement les consignes et à finaliser leur inscription dans les délais impartis.