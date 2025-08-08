Pas d’enchaînement pour le Syli local. Largement battue par l’Ouganda (0-3), la Guinée concède sa première défaite lors de la huitième édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Malgré un seul changement dans le onze de départ, le Syli a montré un visage bien différent de celui affiché lors de sa première sortie.

Première mi-temps : entame ratée pour le Syli local

À l’image de son match d’ouverture face au Niger, la Guinée a connu une entame de rencontre difficile. Si les Crânes dominaient nettement les débats, la première véritable occasion a pourtant été guinéenne : à la 7e minute, Kabinet Kouyaté plaçait une tête puissante, brillamment repoussée par le portier ougandais.

Trop bas et mal aligné, le bloc guinéen a fini par céder à la demi-heure de jeu. Sur une belle combinaison collective, l’Ouganda trouve la faille dans une défense guinéenne apathique. Mpande ouvre le score de la tête, laissant le gardien guinéen sans réaction.

Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur cet avantage mérité en faveur des Ougandais.

Deuxième mi-temps : la Guinée sans réaction relan

Malgré les ajustements opérés à la pause, le Syli local ne parvient pas à redresser la barre. En grande difficulté dans tous les compartiments du jeu, la Guinée encaisse un deuxième but à la 62e minute, sur un penalty transformé par A. Okello.

Cinq minutes plus tard, l’espoir renaît brièvement côté guinéen : Mohamed Lamine Youla, tout juste entré en jeu, est fauché dans la surface. L’arbitre désigne d’abord le point de penalty, avant que l’intervention de la VAR n’annule la décision, douchant les espoirs des hommes de Souleymane Abedi Camara.

En toute fin de rencontre, l’Ouganda enfonce le clou avec une réalisation spectaculaire d’I. Ahimbisibwe, portant le score à 3-0.

Le groupe C totalement relancé

Avec ce succès, l’Ouganda relance complètement les débats dans un groupe C très disputé, composé de cinq équipes pour deux places qualificatives. Les Crânes remontent à la deuxième place derrière l’Algérie, tenue en échec un peu plus tôt par l’Afrique du Sud (1-1).

La Guinée, désormais dos au mur, devra impérativement s’imposer lors de ses deux prochaines rencontres face à l’Afrique du Sud puis à l’Algérie – finaliste de la dernière édition – pour espérer une place en quarts de finale.