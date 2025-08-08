À un peu plus d’un mois du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, le Premier ministre Bah Oury reconnaît des insuffisances dans le fichier électoral, notamment concernant les Guinéens de la diaspora. Il assure toutefois que le document reste “suffisamment représentatif” et défend le recours à un “plan B” pour respecter les délais.

“Bien entendu, nos compatriotes vivant à l’étranger n’ont pas été suffisamment enrôlés puisque tout cela s’est fait en 30 à 40 jours, avec des imperfections qui vont être corrigées. La communauté guinéenne à l’étranger est une composante extrêmement dense”, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement justifie ce déséquilibre par les contraintes liées à l’établissement du fichier d’état civil, qui aurait nécessité plusieurs mois.

“Nous avons été dans un contexte où l’établissement du fichier d’état civil prendrait des mois. C’est pourquoi nous avons utilisé un plan B qui nous a permis d’avoir un fichier électoral suffisamment représentatif.”

Bah Oury a également précisé que le fichier électoral utilisé pour le référendum sera identique à celui prévu pour la prochaine présidentielle.

“Sur le plan technique, il n’est pas possible d’ajouter de nouveaux inscrits entre ces deux scrutins, ce serait dangereux pour la stabilisation du fichier”, a-t-il expliqué.