Alors que l’inquiétude grandit au sein de l’opinion publique face à la lenteur de l’enquête sur la disparition de Billo Bah et d’Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, le Premier ministre Bah Oury assure que le dossier n’a pas été abandonné et que les recherches se poursuivent.

« Nous cherchons toujours à avoir des renseignements sur leur sort. C’est une préoccupation pour le président et le gouvernement. »

Le chef du gouvernement insiste sur la nécessité de traiter ce dossier avec prudence :

« Il faut des informations certaines et vérifiables pour ne pas exploiter les sentiments ou donner de faux espoirs. Ce sont des sujets à gérer avec sérieux et discrétion. »

Face aux critiques évoquant un abandon de l’affaire, Bah Oury se veut catégorique :

« Non, nous n’avons pas laissé tomber l’enquête. La vie humaine est sacrée. Je souhaite ardemment que Billo Bah et Foniké Menguè soient en vie. »